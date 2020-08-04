В ЗАО провели учет краснокнижных видов животных

Фото: Мосприрода
В Западном административном округе столицы провели учет видов животных и растений, занесенных в Красную книгу города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказали специалисты Мосприроды, большинство из этих видов обитают на особо охраняемых природных территориях.
К примеру, в природном заказнике "Долина реки Сетунь" можно встретить ласку и горностая. Обычно они живут в густых зарослях кустов и под поваленными деревьями.
На реке Сетуни живут речные бобры. В пойме реки Алешинки в Ново-Переделкине они сконструировали самую большую плотину в столице. Также на болотах встречаются камышницы – птицы на длинных зеленоватых ногах.
В середине лета в пойме реки Сетуни можно заметить краснокнижных стрекоз – красотку блестящую и красотку-девушку. Они любят селиться вдоль естественных берегов небольших рек.
Ранее в Московском зоопарке рекомендовали приходить в зоосад рано утром. В это время животные наиболее активны. Неслучайно зоопарк работает с 7:30.
Другим важным условием, как уточнили в зоопарке, является погода. Многие животные не любят жару и прячутся от солнца в своих домиках.
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