Редкий вид пресмыкающихся обнаружили в Раменском округе

Фото: министерство экологии и природопользования Московской области
В Раменском городском округе подтверждено обитание веретеницы ломкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства экологии и природопользования.
Специалисты обнаружили редкое животное при обследовании проектируемого памятника природы "Баулинский лес". Ломкая веретеница занесена в Красную книгу как сокращающийся в численности вид. Ее редкость связана с уменьшением подходящих для обитания мест.
"Как и многие другие представители этой группы, веретеница в случае опасности оставляет в зубах врага хвост, спасаясь сама. Из-за этой особенности как бы разламываться надвое, откидывая хвост, она и называется ломкой", – рассказали в пресс-службе.
Веретеница имеет маленькие слабые челюсти, которыми не способна укусить человека. В ведомстве отметили, что встретить животное возможно крайне редко из-за скрытного образа жизни и ночной активности. В прошлом году данный вид ящериц встретили в Щелковском районе.
Ранее сообщалось, что первые выводки птенцов обнаружили на природных территориях столицы – потомство принесли птицы, обитающие в Терлецком лесопарке и природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
На прудах Терлецкого лесопарка выявили птенцов кряквы и огаря. Там также можно встретить краснокнижную речную крачку, дроздов-рябинников и синиц. Последний вид также отслеживают в парке "Кузьминки-Люблино".
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