Чечевицы вернулись в Москву после зимовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москву из юго-восточной Азии вернулись чечевицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Чечевица – это маленькие, размером с воробья, птички, которые строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Свое название они получили из-за характерного пения.

Для дома птички выбирают луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями. Самец, защищая гнездо, часто "ругается" с птицами своего или других видов.

Ранее сообщалось, что в столичных природных парках появились краснокнижные хищные птицы. Наблюдатели заметили в черте города осоеда, коршуна и канюка.