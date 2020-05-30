Краснокнижные хищные птицы появились в парках Москвы

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В столичных природных парках появились краснокнижные хищные птицы. Наблюдатели заметили в черте города осоеда, коршуна и канюка, передает портал мэра и правительства Москвы.
"В природных парках столицы заметили хищных птиц семейства ястребиных. Они приносят большую пользу экосистеме, поедая грызунов и крупных насекомых и регулируя их численность", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ястреб-тетеревятник является наиболее крупным пернатым хищником. В размерах он практически в два раза превышает ворону и может достигать в длину 65 сантиметров. В черте города ястребы обычно охотятся на голубей, дроздов и других птиц.
Канюк же является средним хищником, однако отмечается, что в Москве эти птицы практически не гнездятся. В Красной книге они отнесены к первой категории редкости.
Черного коршуна отличает характерная раздвоенная форма хвоста. Он также является довольно крупной птицей, имеет темно-бурый окрас. Специалисты отнесли этот вид птиц ко второй категории редкости.
Осоед же, отнесенный в Книге к нулевой категории, предпочитает для своего проживания разреженные участки леса, граничащие с поймами рек, большими полянами и лугами.
Ранее сообщалось о том, что на заповедное озеро в Дмитровском городском округе вернулись лебеди-шипуны. В министерстве экологии и природопользования Московской области обратили внимание, что ситуация на данном озере нуждается в постоянном контроле из-за попыток застройки в границах ООПТ.
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