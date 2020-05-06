На заповедное озеро в Дмитровском городском округе вернулись лебеди-шипуны

Фото: министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы эконадзора совместно с активистами Дмитровского округа заметили, что на озеро Круглое прилетели редкие птицы. Ими оказались лебеди-шипуны, заявили представители министерства экологии и природопользования Московской области на официальном сайте.

"На озеро Круглое прилетела стая лебедей, которых, по словам старожилов, здесь не видели с середины прошлого века", – говорится в сообщении ведомства. Наблюдатели не стали подходить близко, чтобы не пугать их. Лебеди-шипуны являются видом, который не внесен в Красную книгу Подмосковья.

В министерстве обратили внимание, что ситуация на данном озере нуждается в постоянном контроле из-за попыток застройки в границах ООПТ.

Недавно стало известно, что белые лебеди вернулись на пруд МНПЗ после зимовки.