Мосприрода опубликовала новую видеоэкскурсию о животных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сотрудники вольерного комплекса "Битцевский лес" подготовили видеоэкскурсию о животных, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты предлагают москвичам окунуться в мир животных и узнать много интересного о белках, птицах и других. Видеоэкскурсию можно найти на сайте Мосприроды и на социальных страницах ведомства по хештегам #Природа_на_удаленке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды.
Ранее специалисты Мосприроды рассказали об обитающих в столице жуках-водолюбах. В столичных парках живут самые крупные особи вида, водолюбы большие черные – они могут достигать до пяти сантиметров в длину.
Водолюбы предпочитают питаться водорослями и останками мертвых рыб, в то время как плавунцы сами по себе хищники. Мирными жуки становятся в зрелом возрасте.
Водолюбы ведут ночной образ жизни, чаще всего их можно найти на камнях или в водорослях, причем в качестве ареала обитания они выбирают места с проточной и стоячей водой. Передвигаются жуки с помощью воздушного пузыря.
В этом году специалисты Мосприроды заметили на столичных природных территориях 15 видов хищников. В городе были замечены лисица, ласка, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга, серая неясыть, чеглок, канюк, горностай, куница, воробьиный сыч, енотовидная собака и ушастые совы.
По словам сотрудников Мосприроды, присутствие хищников на природных территориях Москвы говорит о благополучном состоянии экосистемы. Многие замеченные хищники занесены в Красную книгу Москвы.
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