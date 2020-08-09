В Мосприроде рассказали об обитающих в столице жуках-водолюбах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Мосприроды регулярно наблюдают за жизнью животных в столице. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в организации следят даже за насекомыми.
Один из самых маленьких представителей этого семейства в столице РФ – жук-водолюб. В столичных парках живут самые крупные особи вида, водолюбы большие черные – они могут достигать до 5 сантиметров в длину.
Почти такая же длина тела у жуков-плавунцов, однако на этом сходство двух видов ограничивается. Водолюбы предпочитают питаться водорослями и останками мертвых рыб, в то время как плавунцы сами по себе хищники.
Побуждение к нападению на мелких беспозвоночных, мальков и головастиков испытывают только личинки водолюбов. Мирными жуки становятся в зрелом возрасте.
Водолюбы ведут ночной образ жизни, чаще всего их можно найти на камнях или в водорослях, причем в качестве ареала обитания они выбирают места с проточной и стоячей водой. Передвигаются жуки с помощью воздушного пузыря.
Специалисты Мосприроды ранее рассказали, как жителям вести себя при встрече с лисой. Москвичей предупредили, что животное нельзя кормить с руки, также не советуется приближаться к нему вообще. Лисы могут быть переносчиками некоторых инфекционных заболеваний.
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