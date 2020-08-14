На природных территориях столицы замечены около 15 видов хищников с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Биологи на природных территориях столицы заметили 15 видов хищников с начала года. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве рассказали, что в городе были замечены лисица, ласка, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга, серая неясыть, чеглок, канюк, горностай, куница, воробьиный сыч, енотовидная собака и ушастые совы.

Они были замечены у рек Сетун и Сходня, в Серебряном бару, на территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково", Битцевском лесу, в Крюковском лесопарке, на Щукинском полуострове, парках "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Косинский", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Химкинский", "Тушинский" и "Москворецкий".

По словам сотрудников Мосприроды, присутствие хищников на природных территориях Москвы говорит о благополучном состоянии экосистемы. Многие замеченные хищники занесены в Красную книгу Москвы.

Ранее специалисты Мосприроды рассказали об обитающих в столице жуках-водолюбах. В столичных парках живут самые крупные особи вида, водолюбы большие черные – они могут достигать до пяти сантиметров в длину.

Водолюбы предпочитают питаться водорослями и останками мертвых рыб, в то время как плавунцы сами по себе хищники. Мирными жуки становятся в зрелом возрасте.

Водолюбы ведут ночной образ жизни, чаще всего их можно найти на камнях или в водорослях, причем в качестве ареала обитания они выбирают места с проточной и стоячей водой. Передвигаются жуки с помощью воздушного пузыря.

