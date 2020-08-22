Утиные шале установлены в Москве на 52 водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Плавучие дома для уток установлены в Москве на 52 водоемах. Среди них Цветковский, Красногвардейские, Головинские, Егерский и Гончаровский пруды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За состоянием жилищ следят специалисты Мосводостока. Они регулярно их обслуживают и ремонтируют.

"Внутри домики для уток пустые. На воде их удерживают грузы, которые фиксируют конструкцию на определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением. Такой метод называется заякориванием", – поделились в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Утиные шале отличаются друг от друга по цвету и материалу. Их изготавливают из дерева, кирпича или на основе пеноблоков, из пластика или алюминия. На зиму домики забирают на хранение и по необходимости ремонтируют. Их количество в том или ином водоеме зависит от его площади и глубины.

Плавучие жилища могут быть установлены специалистами Мосводостока и там, где еще нет птиц, если об этом попросят местные жители.

"В июле по инициативе жителей Обручевского района два домика для уток установили на пруду Запятая. Они изготовлены из лиственницы и покрыты водоотталкивающим составом, что значительно продлевает срок их службы. Также в этом году домики уже установили на Калитниковском, Амбулаторном, Чистых и Варшавских прудах. В начале августа еще три также появились на Большом Очаковском пруду", – добавили в пресс-службе.

Кроме этого, для комфортного схода птиц на берег сотрудники Мосводостока создают для них специальные удобные сходы. Они также наблюдают за тем, как утки привыкают к новому жилью.

Мосводосток сотрудничает с Фондом защиты городских животных с 2020 года. Специалисты совместными усилиями решают, где устанавливать плавучие понтоны и оборудовать удобные сходы для птенцов.

Так, четыре шале и пять сходов установят на Большом городском пруду и на Школьном озере в Зеленограде. А специальные сходы для птиц появятся на Фестивальных прудах в парке "Дружба" в САО.

Ранее семейство уток попало в столичный водоспускной коллектор. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) извлекли птиц из коллектора в Южном Бутове.