Утиные шале установлены в Москве на 52 водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Плавучие дома для уток установлены в Москве на 52 водоемах. Среди них Цветковский, Красногвардейские, Головинские, Егерский и Гончаровский пруды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За состоянием жилищ следят специалисты Мосводостока. Они регулярно их обслуживают и ремонтируют.
"Внутри домики для уток пустые. На воде их удерживают грузы, которые фиксируют конструкцию на определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением. Такой метод называется заякориванием", – поделились в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Утиные шале отличаются друг от друга по цвету и материалу. Их изготавливают из дерева, кирпича или на основе пеноблоков, из пластика или алюминия. На зиму домики забирают на хранение и по необходимости ремонтируют. Их количество в том или ином водоеме зависит от его площади и глубины.
Плавучие жилища могут быть установлены специалистами Мосводостока и там, где еще нет птиц, если об этом попросят местные жители.
"В июле по инициативе жителей Обручевского района два домика для уток установили на пруду Запятая. Они изготовлены из лиственницы и покрыты водоотталкивающим составом, что значительно продлевает срок их службы. Также в этом году домики уже установили на Калитниковском, Амбулаторном, Чистых и Варшавских прудах. В начале августа еще три также появились на Большом Очаковском пруду", – добавили в пресс-службе.
Кроме этого, для комфортного схода птиц на берег сотрудники Мосводостока создают для них специальные удобные сходы. Они также наблюдают за тем, как утки привыкают к новому жилью.
Мосводосток сотрудничает с Фондом защиты городских животных с 2020 года. Специалисты совместными усилиями решают, где устанавливать плавучие понтоны и оборудовать удобные сходы для птенцов.
Так, четыре шале и пять сходов установят на Большом городском пруду и на Школьном озере в Зеленограде. А специальные сходы для птиц появятся на Фестивальных прудах в парке "Дружба" в САО.
Ранее семейство уток попало в столичный водоспускной коллектор. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) извлекли птиц из коллектора в Южном Бутове.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: