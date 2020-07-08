Спасатели вытащили семейство утят из столичного коллектора

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Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) извлекли семейство утят из коллектора в Южном Бутове. Об этом рассказали представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает Агентство "Москва".

Девушка-очевидец сообщила, что утята упали в дренажный коллектор. Как говорила заявитель, возле коллектора она заметила утку, беспокойно ходившую у слива из столичного пруда.

Работники экстренной службы в гидрокостюмах спустились в водоспускной коллектор. Они благополучно спасли пятерых утят, говорится в сообщении. Позднее их выпустили в пруд к матери-утке.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО спасли семейство уток, попавшее в коллектор. 5 июля в экстренную службу поступила информация, что в деревне Зыбино в переливном коллекторе оказались утята.