В ТиНАО спасли семейство уток, попавшее в коллектор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные пожарные спасли семейство уток, которое провалилось в коллектор в Троицком административном округе. Об этом ТАСС рассказали представители департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уточняется, что 5 июля в экстренную службу поступила информация, что в деревне Зыбино в переливном коллекторе оказались утята. На место направили расчет пожарно-спасательного отряда № 308.

По данным ведомства, сотрудники экстренной службы надели сухие гидрокостюмы, после чего спустились внутрь коллектора через ревизионный люк.

"Спасенные утки были выпущены в ближайший пруд", – добавили в департаменте.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли уткам перейти Ленинский проспект. Для обеспечения безопасности они временно ограничили движение машин на нескольких полосах.