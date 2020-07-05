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Происшествия

20:04

В ТиНАО спасли семейство уток, попавшее в коллектор

происшествия животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные пожарные спасли семейство уток, которое провалилось в коллектор в Троицком административном округе. Об этом ТАСС рассказали представители департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уточняется, что 5 июля в экстренную службу поступила информация, что в деревне Зыбино в переливном коллекторе оказались утята. На место направили расчет пожарно-спасательного отряда № 308.

По данным ведомства, сотрудники экстренной службы надели сухие гидрокостюмы, после чего спустились внутрь коллектора через ревизионный люк.

"Спасенные утки были выпущены в ближайший пруд", – добавили в департаменте.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли уткам перейти Ленинский проспект. Для обеспечения безопасности они временно ограничили движение машин на нескольких полосах.

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