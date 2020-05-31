Названы самые популярные утки столичных водоемов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Мосприроды в рамках всероссийской акции "Серая шейка – 2020" назвали самых популярных уток столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По их данным, эти водоплавающие птицы наиболее часто встречаются на водоемах столицы. Они превосходят по численности чомг, камышниц, лысух и чаек.
На природных территориях столицы зимуют около 9,7 тысячи водоплавающих птиц. 96% из них составляют кряквы – всего 9 369 особей. Их можно легко узнать по ярко-зеленой голове и фиолетовой полоске на крыльях. Самочки пестрые, коричневато-бежевые.
На втором месте по популярности огари – 71 особь. Они долго адаптировались к жизни в Москве, обитая на прудах Московского зоопарка, а уже с 40-х годов прошлого века начали расселяться по другим водоемам. В период гнездования эти птицы ведут себя агрессивно и преследуют других уток.
На третьем месте хохлатая чернеть, всего их 12. Эта утка старается гнездиться и зимовать в городе. Самцов можно узнать по хохолку на затылке, черной с фиолетовым отливом окраской и белыми боками.
Ранее московские спасатели перевезли утку и птенцов, которые оказались в опасной близости от проезжей части в Зеленограде.
Местное население попросило помощи у спасателей. Им рассказали, что возле торгового центра на Панфиловском проспекте обнаружили утку и маленьких утят. Жители беспокоились, что машины могут задавить птиц.
Спасатели взяли картонную коробку, поймали птиц и отвезли их к пруду. В операции приняли участие члены мотогруппы отряда № 214 пожарно-спасательного центра Москвы.
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