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Спасатели в Павловском Посаде вытащили котенка, застрявшего в трубе теплотрассы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, у дома № 11. Отмечается, что местные жители сначала пытались своими силами достать котенка, однако позднее позвали на помощь спасателей, которые достали животное срубленным деревом.

Специалисты после успешной спасательной операции передали котенка мальчику, который решил забрать его себе домой.

Ранее сотрудники МЧС спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу в доме в ТиНАО. Животное попало в беду в одном из домов по улице Омской.

Енота передали в Центр реабилитации диких животных. Сейчас он находится на карантине, его осматривают ветеринары.

