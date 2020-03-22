В квартире в центре Москвы нашли полосатую змею

Фото: телеграм-канал Агентство “Москва”

Хозяева квартиры в Хамовниках обнаружили полосатую змею, сообщает ТАСС.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, спасатели прибыли в квартиру на улице Тимура Фрунзе и обнаружили черную с желтыми полосками рептилию, примерно в метр длиной.

Как животное попало в здание – неизвестно. Специалисты поймали ее и переместили в пластмассовый контейнер. Змею передали представителям ведомства. В ходе спасательной операции она не пострадала.

Ранее в пресс-службе национального парка "Лосиный остров" призвали не проявлять агрессию по отношению к проснувшимся гадюкам.

В столичном регионе вследствие раннего наступления весны стали просыпаться гадюки. Они занесены в Красную книгу Московской области и относится к редким животным. В парке отметили, что расправа над гадюкой повлечет за собой штраф в размере до 5 тысяч рублей.