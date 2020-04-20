В Москве спасли застрявшего в шкафу енота

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей

Сотрудники МЧС спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу в доме в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

Сообщение о том, что животное попало в беду в одном из домов по улице Омской, поступило 18 апреля на общегородскую горячую линию.

На место выехали спасатели, которые передали енота в Центр реабилитации диких животных.

Сейчас он находится на карантине, его осматривают ветеринары. Состояние животного удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что с приходом тепла в городе начали просыпаться после зимней спячки гадюки и ужи. Москвичам напомнили, что ужи не представляют опасности, так как у них нет яда.

Отличить ужа от гадюки можно по двум характерным желтым пятнам по бокам головы. Змеи могут попасться в некоторых зеленых зонах Москвы. Часто люди путают ужей с гадюками, яд небезобидных змей только в довольно редких случаях смертелен для людей, заключили в Мосприроде.