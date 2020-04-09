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Москва 24

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Общество

13:55

Ужи и гадюки начали выходить из спячки в столице

животные общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С приходом тепла в городе начали просыпаться после зимней спячки гадюки и ужи. Об этом говорится в предупреждении на сайте Мосприроды.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства напоминают, что в начале апреля при стойком тепле после зимней спячки змеи выползают наружу", – заявили в организации.

Кроме того, москвичам напомнили, что ужи не представляют опасности, так как у них нет яда.

Отличить ужа от гадюки можно по двум характерным желтым пятнам по бокам головы, подчеркнули в организации.

Змеи могут попасться в некоторых зеленых зонах Москвы. Часто люди путают ужей с гадюками, яд небезобидных змей только в довольно редких случаях смертелен для людей, заключили в Мосприроде.

В марте сообщалось, что медведи в Московском зоопарке вышли из спячки на месяц раньше.

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