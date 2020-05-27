Спасатели в Зеленограде спасли утку и птенцов

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Московские спасатели перевезли утку и птенцов, которые оказались в опасной близости от проезжей части в Зеленограде, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Местное население попросило помощи у спасателей. Им рассказали, что возле торгового центра на Панфиловском проспекте обнаружили утку и маленьких утят. Жители беспокоились, что машины могут задавить птиц.

Спасатели взяли картонную коробку, поймали птиц и отвезли их к пруду. В операции приняли участие члены мотогруппы отряда № 214 пожарно-спасательного центра Москвы.

Ранее сотрудники МЧС спасли котят из пожара, случившегося на западе Москвы. Их обнаружили в ходе тушения одноэтажной хозяйственной постройки. Котят забрал к себе местный житель.