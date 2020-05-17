Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки у Пречистенской набережной

Фото: департамент ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки у храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел у дома 13/3 на Пречистенской набережной. Спасатели с помощью ловчей петли подняли собаку из воды на борт катера и доставили хозяйке питомца на ближайший пирс.

На неделе спасатели оказали помощь мальчику, оказавшемуся на плоту в озере Черном в городском округе Люберцы. Они вручную доставил плот на берег с 10-летним мальчиком.

В апреле московские спасатели достали упавшего в Борисовский пруд мужчину. По пути на станцию пострадавшего 1994 года рождения укутали в согревающее одеяло.

