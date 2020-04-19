Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Московские спасатели достали упавшего в Борисовский пруд мужчину. Об этом сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

В ведомстве рассказали, что в поисково-спасательную службу поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что во время катания по акватории Борисовских прудов мужчина упал в воду.

"Прибыв к месту происшествия за Каширским мостом, спасатели подняли из воды молодого парня на борт катера. По пути на станцию пострадавшего 1994 года рождения укутали в согревающее одеяло", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте еще раз призвали всех граждан соблюдать правила безопасности на воде и на время коронавируса не покидать свои дома без острой на то необходимости.

Ранее в Подмосковье спасатели вывели из леса двух заблудившихся грибников. Заблудившиеся были обнаружены в районе села Власово городского округа Шатура.

