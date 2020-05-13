Спасатели помогли застрявшему на плоту в озере в Люберцах мальчику

Фото: mosoblspas.ru

Спасатели оказали помощь мальчику, оказавшемуся на плоту в озере Черном в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

К спасателям дежурной смены пожарно-спасательной части № 232 за помощью обратились очевидцы. Они рассказали, что в центре озера виднеется плот с ребенком.

"Прибыв на место, мы увидели, что плот с мальчиком из-за сильного ветра снесло достаточно далеко от берега. Спасатель Роман Малов, надев специальный гидрокостюм "Агама", вплавь отправился на спасение ребенка", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что спасатель вручную доставил плот на берег. Отмечается, что операция по спасению 10-летнего мальчика прошла успешно.

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