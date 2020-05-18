Сотрудники Росгвардии помогли уткам перейти Ленинский проспект

Сотрудники Росгвардии помогли семье уток перейти Ленинский проспект. Для обеспечения безопасности росгвардейцы временно ограничили движение машин на нескольких полосах, говорится на сайте ведомства.

"Автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу", – заявили в пресс-службе.

В итоге утка с селезнем и 13 утят добрались до противоположной стороны оживленной магистрали.

Недавно москвичей призвали не подкармливать уток в теплое время года. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили, что подкормка уток может привести к стремительному размножению птиц, что, в свою очередь, может спровоцировать эпидемию среди животных и людей.

В начале мая утки и кролики были замечены на улицах Москвы.

