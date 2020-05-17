Москвичей призвали не подкармливать уток в теплое время года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Из-за введенного режима самоизоляции утки все чаще стали появляться в черте городских улиц. В связи с этим в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвали жителей столицы не подкармливать их в теплое время года.
"При встрече уток или других диких птиц на улице или на природных территориях стоит помнить, что они не нуждаются в подкормке", – говорится в сообщении пресс-служба ведомства.
Уточнятся, что в весенне-летний период птицы в естественной среде обитания могут самостоятельно находить себе пропитание.
В департаменте предупредили, что подкормка уток может привести к стремительному размножению птиц, что, в свою очередь, может спровоцировать эпидемию среди животных и людей.
Помимо этого, из-за подкормки утки могут неверно облюбовать территории для будущего гнездования, что впоследствии приведет к гибели птенцов, которые не смогут выжить в городских условиях.
Ранее сообщалось о том, что на заповедное озеро в Дмитровском городском округе вернулись лебеди-шипуны. В министерстве экологии и природопользования Московской области обратили внимание, что ситуация на данном озере нуждается в постоянном контроле из-за попыток застройки в границах ООПТ.
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