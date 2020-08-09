Птенец аиста, прибывший в Москву на лечение, вскоре вернется на волю

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Аистенок, который прибыл в столицу из Рязани для операции, после восстановления вернется на волю. Об этом сообщил врач-ветеринар, орнитолог центра реабилитации птиц в Сокольниках Наталья Анисимова.

"Аистенок неудачно слетел с гнезда и попал в сети, которыми была огорожена территория. Он зацепился за нее, пытался выбраться и в итоге получил рваные раны в области бедренной кости и сломал в нескольких местах крыло. Операция была проведена три дня назад, в дальнейшем его вернут в Рязань и выпустят на волю, – приводит РИА Новости слова Анисимовой.

Орнитолог добавила, что рязанский питомник специализируется на реабилитации и выпуске аистов обратно на волю.

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