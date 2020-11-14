Москвичам рассказали, какие птицы остаются в городе на зимовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на зимовку остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц. Все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые виды чечетки и свиристели прилетают на зимовку в Москву. А вот снегири относятся к оседлым видам. Большую часть года эти птички проводят в подмосковных лесах и только зимой перемещаются ближе к человеку в поисках корма.

На зимовку в городе также остаются кряквы, которые живут на незамерзающих водоемах.

Обычно птицы не нуждаются в подкормке. Горожанам рекомендуют подкармливать птиц только в сильные морозы или тогда, когда образуется наледь.

Воробьев, щеглов и зеленушек можно подкармливать злаками, семенами подсолнечника и сухарями из несладкого белого хлеба. Синицам подойдут семена подсолнечника, несоленое сало, сухари из несладкого белого хлеба.

Дятлов и соек можно подкормить шишками, орехами и желудями, снегирей и свиристелей – сушеными ягодами рябины или боярышника. Уткам подойдут злаки, крупы, нежирный творог, специальный комбикорм и сухари из несладкого белого хлеба.

Птиц нельзя кормить жареным, соленым, перченым, копченым, ржаным хлебом и сдобой.

Ранее семейство из пяти зверьков белок-летяг обнаружили недалеко от Занинского водохранилища в Можайском городском округе. Животные занесены в Красную книгу Московской области.

Зверьков нашли специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны. Эти животные, как правило, активны ночью и в сумерки, лишь изредка они проявляют себя днем.

