Лебедей из столичных парков отправят на зимовку в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы еще несколько недель смогут посмотреть на белых и черных лебедей в парках. В октябре птиц, которые обитают на парковых водоемах, планируют перевести в теплые вольеры на зимовку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Найти лебедей можно на территории семи парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

"Пруды и реки в парках быстро покрываются тонким льдом с приходом первых заморозков. И хотя лебеди могут выдержать похолодание, дается им это нелегко. Поэтому водоплавающих птиц переводят в специальные зимние домики, в некоторых есть даже ванны с водой", – заявили представители Мосгорпарка.

В пресс-службе уточнили, что для птиц на зимний период подобраны удобные вольеры. Кроме того, за здоровьем лебедей следят специалисты.

В Парке Горького есть два черных и три белых лебедя. Черных лебедей зовут Ваня и Наташа, белых – Папа, Мама и Мона. Домик для зимовки находится на Голицынском пруду.

В Лианозовском парке живет пара белых лебедей – Ромео и Джульетта. В начале осени сотрудники начинают их подкармливать с рук.

Еще в ландшафтном парке "Митино" на Пенягинском пруду проживают шесть водоплавающих птиц: Константин и Елена, Руслан и Людмила, Петр и Феврония. Для них обустроят специальный вольер. В аналогичном вольере будут жить лебеди из сквера по Олонецкому проезду у реки Яузы.

До наступления холодов на Золотом пруду парка "Сокольники" можно будет наблюдать пару лебедей – Дусю и Августину.

В музее-заповеднике "Царицыно" есть лебеди, пингвиновые утки, гуси. В середине октября они переедут с Верхнего Царицынского пруда на одну из столичных зооферм.

Птицы, плавающие в реке Жуже в музее-заповеднике "Коломенское", останутся зимовать на территории экспозиционной площадки парка.

Ранее на московском пруду обнаружили двух уток-мандаринок. По данным Мосприроды, в мире сейчас насчитывается около 25 тысяч пар этих птиц.