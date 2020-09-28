В Мосприроде призвали не кормить белок в столичных парках до зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Мосприроды попросили гостей столичных парков не кормить белок до зимы, чтобы животные не разучились самостоятельно искать еду, сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Для обитания диких животных на городских природных территориях есть все необходимые условия. В осенний период природных даров достаточно, чтобы белки сделали запасы на зиму", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

По словам экспертов, зверьки могут сами находить себе корм даже в мягкую и малоснежную зиму. В помощи человека белки нуждаются только в суровые холода.

"Они обрадуются орехам, несоленым семечкам, сухофруктам, желудям. Кормить с рук белок запрещено, так как животное может укусить или быть переносчиком опасных болезней", – добавили в пресс-службе.

В августе сотрудники вольерного комплекса "Битцевский лес" подготовили видеоэкскурсию о животных. Специалисты предлагают узнать много интересного о белках, птицах и других. Видеоэкскурсию можно найти на сайте Мосприроды и на социальных страницах ведомства по хештегам #Природа_на_удаленке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды.