Парки и культурные центры Москвы проведут серию онлайн-мероприятий для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки, музеи, библиотеки и культурные центры на этой неделе проводят серию онлайн-мероприятий для детей, в которую войдут мастер-классы по вокалу, танцам, уроки иностранных языков, лекции о новогодних традициях и сказочные представления, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
9 декабря две московские библиотеки проведут исторические онлайн-встречи. Библиотека № 181 в 14:30 проведет на YouTube онлайн-беседу и презентацию "Подвигу жить в веках", приуроченную ко Дню Героев Отечества, который отмечается в эту дату. Библиотека № 28 на странице в Facebook организует онлайн-презентацию "Исторические деятели XVIII–XIX веков" из цикла "Жизнь замечательных людей".
В четверг, 10 декабря, библиотека № 193 в 10:30 покажет на YouTube лекцию "Что такое Новый год?", а столичная библиотека № 170 выпустит другую лекцию о праздничных традициях – она выйдет в 16:00 на странице в Facebook. "Зеленая школа" Парка Горького в 15:00 проведет на своих страницах в соцсетях праздничный мастер-класс "Рукоделие, или Как его там", который поможет детям почерпнуть интересные идеи для создания собственных елочных игрушек.
В тот же день культурный центр "Митино" приглашает посетить свой сайт, где в 12:00 пройдет мастер-класс по вокалу от педагога театра-студии "Дверь". Для более активных детей территориальная клубная система "Товарищ" проведет мастер-класс по хип-хоп-танцам. Занятие пройдет в 18:30 в Zoom. Кроме того, любители литературы смогут погрузиться в атмосферу произведений Редьярда Киплинга: онлайн-презентация "Сказочные джунгли Киплинга" пройдет в 12:00 на странице библиотеки № 26 в Facebook.
В ближайшую пятницу, 11 декабря, библиотека № 43 поможет всем желающим лучше познакомиться с Дедом Морозом и его коллегами из разных стран. Виртуальная экскурсия будет доступна в 12:00 на странице библиотеки в Facebook. Культурная программа пятницы ознаменуется спектаклем по сказке братьев Гримм "Красная Шапочка", который покажет Центральная библиотека № 21 на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в 13:00. Также учащиеся 7–8-х классов смогут улучшить свой английский за просмотром сериала "Друзья" на странице сада имени Баумана в Instagram в 20:30. Встречу организует языковая школа Summertime.
12 декабря Summertime предлагает изучить и итальянский язык. Занятие об итальянских идиомах, иллюстрирующих различия в менталитете, для учеников начальных классов пройдет в 17:00 на странице парка в Instagram. 13 декабря в 17:00 там же пройдет урок по английскому языку с его носителем. Темой занятия станут движения. А утром в 11:00 на сайте дома культуры "Юность" преподаватели научат детей делать красивые снежинки на уроке "Новогодняя мастерская. Снежинка на елку".
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