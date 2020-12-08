НА ВДНХ начали монтаж колеса обозрения "Солнце Москвы"

Москвичам рассказали, когда на ВДНХ откроют новое колесо обозрения "Солнце Москвы"

На ВДНХ начался монтаж нового колеса обозрения "Солнце Москвы". Оно будет крупнейшим в Европе, передает телеканал Москва 24.

Высота у нового аттракциона будет 136 метров – это почти 46-этажное здание. Колесо оборудуют 30 закрытыми кабинками. В каждую сможет поместиться компания из 15 человек. Один оборот колесо обозрения будет проделывать за 18 минут 40 секунд.

В кабинках будет освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и даже тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду.

Москвичи уже в ожидании нового развлечения. "Захватывает дух, когда над землей летаешь, чувствуешь себя и летчиком, и космонавтом", – поделился житель Москвы.

Закончить работы планируют во втором квартале 2021 года. Уже установлен первый ярус, а до конца года планируют установить и второй.

Сергей Собянин ранее сообщил, что колесо обозрения, которое в будущем появится на ВДНХ, не доставит неудобств тем, кто живет неподалеку. Аттракцион установят левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена".

На колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте. В стилобате планируется создание большого зимнего сада под куполом.