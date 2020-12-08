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Город

13:27

НА ВДНХ начали монтаж колеса обозрения "Солнце Москвы"

город досуг

Москвичам рассказали, когда на ВДНХ откроют новое колесо обозрения "Солнце Москвы"

На ВДНХ начался монтаж нового колеса обозрения "Солнце Москвы". Оно будет крупнейшим в Европе, передает телеканал Москва 24.

Высота у нового аттракциона будет 136 метров – это почти 46-этажное здание. Колесо оборудуют 30 закрытыми кабинками. В каждую сможет поместиться компания из 15 человек. Один оборот колесо обозрения будет проделывать за 18 минут 40 секунд.

В кабинках будет освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и даже тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду.

Москвичи уже в ожидании нового развлечения. "Захватывает дух, когда над землей летаешь, чувствуешь себя и летчиком, и космонавтом", – поделился житель Москвы.

Закончить работы планируют во втором квартале 2021 года. Уже установлен первый ярус, а до конца года планируют установить и второй.

Сергей Собянин ранее сообщил, что колесо обозрения, которое в будущем появится на ВДНХ, не доставит неудобств тем, кто живет неподалеку. Аттракцион установят левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена".

На колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте. В стилобате планируется создание большого зимнего сада под куполом.

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