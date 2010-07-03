Праздничные почтовые ящики установят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ с 6 по 8 декабря в павильонах катка установят праздничные почтовые ящики. Там можно будет положить и взять открытку с пожеланием для близкого человека и не только. Аниматоры, которые будут стоять около ящиков, объяснят условия акции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также новогодние пожелания можно оставить в павильонах "Космос" и "Земледелие" и инфоцентрах около центрального входа. Открытки с праздничным изображением ВДНХ гости найдут рядом с почтовым ящиком.

Отправившие послания буду участвовать в конкурсе. Для этого нужно сделать фото или селфи, держа в руках пожелание, и опубликовать его в Instagram. Публикацию нужно будет отметить @vdnh_russia и добавить хештеги #зимажеланий или #зимапожеланий. Победители получат билеты на каток.

Кроме того, до 8 декабря в 17 парках столицы все желающие смогут отправить послание Деду Морозу. 8 декабря волонтеры благотворительного фонда "Путь детства" упакуют все письма в поездку, а 13 декабря доставят конверты в Великий Устюг.

Ранее помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника. Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно надо попрощаться и указать дату, когда было написано письмо.

Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.

Дед Мороз посетит столицу 3 декабря, где расскажет о программе своего новогоднего путешествия. Следующий визит волшебника намечен на 28–29 декабря. В этот период он должен посетить Главную елку страны.

