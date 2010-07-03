Главный Дед Мороз страны приедет в Москву 3 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный Дед Мороз страны планирует посетить Москву 3 декабря, где расскажет о программе своего новогоднего путешествия, сообщает Агентство "Москва".

Следующий визит волшебника намечен на 28–29 декабря. В этот период он должен посетить Главную елку страны.

Свой день рождения, 18 ноября, Дед Мороз отметит в Великом Устюге. Празднования будут проходить три дня.

Согласно сервису путешествий OneTwoTrip, почти половина жителей России еще не задумывалась о месте встречи Нового года. У 47,5% россиян к данному моменту нет никакого представления о том, как они будут отмечать Новый год. Еще 14,6% опрошенных уверены, что этой зимой никуда не поедут. 11,8% россиян проведут праздник дома, а 2,6% отметят Новый год на даче или в загородном доме с друзьями.

При этом 23,5% опрошенных заявили, что хотели бы отправиться в путешествие. Чуть больше 16% россиян проведут праздник за границей, а 7,2% горожан останутся на праздники в России.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.

Новогодние праздники в России будут длиться с 1 по 8 января 2020 года.

