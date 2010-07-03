Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

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Представители Роструда напомнили гражданам страны, что последний день 2019 года будет рабочим, передает ТАСС.

Уточняется, что 31 декабря в этом году выпадает на вторник. Затем наступят новогодние выходные – россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. В прошлый раз каникулы продолжались с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Ранее Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре с 2 по 4 число в связи с празднованием Дня народного единства.

В середине июля власти утвердили график праздничных дней на 2020 год. В День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день – с 7 по 9 марта. Кроме того, в следующем году жителей страны ждут длинные выходные на майские праздники (с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая) и три выходных подряд ко Дню России – с 12 по 14 июня.