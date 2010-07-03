Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стали известны российские регионы с наиболее сложной ситуацией на рынке труда. Соответствующий рейтинг составило издание RT на основании данных Роструда.
Список формировался по коэффициенту напряженности – это отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях конкретного региона.
На первом месте оказалась Ингушетия с показателем в 118,4 (206 открытых вакансий на 24,3 тысячи официально безработных). Далее следуют Чечня (23,8), Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Республика Тыва (5,2).
Наиболее благоприятная ситуация зафиксирована в Амурской и Еврейской автономной областях, где коэффициент напряженности составил всего 0,1.
Ранее в Минтруде опубликовали документ, согласно которому размер пособия по безработице не будет увеличен в 2020 году. Как отмечается в пояснительной записке, сумму минимального пособия на 2020 год планируется установить в размере 1,5 тысячи рублей. Максимальное пособие для всех безработных граждан составит 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей.
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