Минтруд не будет увеличивать пособия по безработице в 2020 году

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Министерство труда опубликовало документ, согласно которому размер пособия по безработице не будет увеличен в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, сумму минимального пособия на 2020 год планируется установить в размере 1,5 тысячи рублей. Максимальное пособие для всех безработных граждан составит 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей.

В 2019 году пособие было значительно увеличено впервые за десять лет. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до полутора тысяч, максимальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что Минтруд готовит проект по созданию в стране реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующая работа ведется в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Также ведомство получило предложения по внедрению системы мониторинга уровня жизни населения и мониторинга самозанятых.

Весной были опубликованы данные опроса Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которым россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. При этом наиболее высокий доход необходим жителям Москвы. Они называли сумму не менее 100 тысяч рублей. На втором месте идет Санкт-Петербург. Петербуржцам необходима ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей.