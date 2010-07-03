Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

День народного единства, который отмечается 4 ноября, подарит россиянам сразу три выходных. Об этом сообщает "Мир 24".

"В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные", – сказано в сообщении Роструда. В ведомстве напомнили, что в связи с праздником понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Как следствие, россияне получат возможность отдохнуть три дня подряд – со 2 по 4 ноября.

В середине июля российское правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год. Согласно календарю, в следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В День защитника отечества россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день – с 7 по 9 марта.

Кроме того, по решению кабмина, в 2020 году россиян ждут длинные выходные на майские праздники. Граждане РФ смогут отдохнуть с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Еще три выходных подряд появится у россиян ко Дню России – с 12 по 14 июня.