Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кабмин утвердил календарь праздничных дней на следующий год. Календарь на 2020 год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Согласно обнародованному календарю, в следующем году россиян ждут длинные новогодние каникулы с 1 по 8 января. В День защитника отечества горожане будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день – с 7 по 9 марта.

Также в 2020 году россиян ждут длинные выходные на майские праздники. Согласно календарю, выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. А также три выходных в честь Дня России – с 12 по 14 июня и один выходной в День народного единства 4 ноября.

Ранее в Роструде напоминали россиянам о предстоящих длинных выходных в ноябре текущего года. Праздничные дни будут с 2 по 4 ноября.

