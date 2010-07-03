Больше половины россиян будут работать во время отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше половины россиян собираются заниматься рабочими делами во время отпуска, передает ИА "НСН".

По результатам опроса аналитиков портала Работа.ру, 56% россиян заявило, что во время своего отпуска будут заниматься рабочими делами, из них 17% будут периодически проверять почту и общаться с коллегами, а для 16% респондентов отпуск будет формальным.

Еще 15% россиян заявили, что вынуждены подключаться к работе во время отдыха. Желание держать все на контроле и не выпадать из рабочего графика выявило 5% респондентов. 3% россиян выразили желание в отпуске доделать начатые рабочие дела. При этом 44% опрошенных готовы полностью посвятить себя отпуску.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (52%) приняли решение не уходить в отпуск. 32% горожан связали это решение с тем, что только недавно устроились на новую работу. Еще 15% россиян высказались, что не имеют на это финансовой возможности.

Еще 14 процентов респондентов отметили, что не будут отдыхать из-за невозможности оставить рабочие дела. Каждый десятый сообщил, что не хочет терять зарплату. При этом 3 процента опрошенных заявили, что в их фирмах не принято уходить в отпуск.

