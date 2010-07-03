Ученые назвали оптимальную для здоровья продолжительность рабочей недели

Исследователи из Кембриджского и Солфордского университетов определили, какая минимальная продолжительность рабочей недели может в будущем обеспечить психическое благосостояние человека, сообщает "Вечерняя Москва".
Выяснилось, что оптимальное рабочее время для душевного благополучия составляет всего восемь часов в неделю.
Ученые подчеркивают, что стресс, вызванный неблагоприятными условиями труда, может оказаться отрицательным для самочувствия. Когнитивные функции также могут ухудшаться из-за работы в ночную смену и недосыпа. Тяжелый умственный труд повышает риск развития диабета второго типа.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал тем, кто поздно ложится спать, не пытаться изменить себя – это может негативно отразиться на работоспособности. По его словам, японским ученым удалось идентифицировать гены, ответственные за работу биологических часов. Он отметил, что "совам" и "жаворонкам" не нужно идти против своей природы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.