Ученые назвали оптимальную для здоровья продолжительность рабочей недели

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Исследователи из Кембриджского и Солфордского университетов определили, какая минимальная продолжительность рабочей недели может в будущем обеспечить психическое благосостояние человека, сообщает "Вечерняя Москва".

Выяснилось, что оптимальное рабочее время для душевного благополучия составляет всего восемь часов в неделю.

Ученые подчеркивают, что стресс, вызванный неблагоприятными условиями труда, может оказаться отрицательным для самочувствия. Когнитивные функции также могут ухудшаться из-за работы в ночную смену и недосыпа. Тяжелый умственный труд повышает риск развития диабета второго типа.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал тем, кто поздно ложится спать, не пытаться изменить себя – это может негативно отразиться на работоспособности. По его словам, японским ученым удалось идентифицировать гены, ответственные за работу биологических часов. Он отметил, что "совам" и "жаворонкам" не нужно идти против своей природы.

