Сомнолог раскрыл условия полноценного сна

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для сохранения красоты необходима не продолжительность сна, а соблюдение режима, передает ИА "НСН".

"Если нам надо на работу к 9 утра, то примерно в это же время, часов в 6.45–7, все обычно и просыпаются. Важнее не во сколько, а просыпаться в одно и то же время. Тогда человек будет полноценно высыпаться и обеспечивать себе полноценный оздоравливающий, обеспечивающий красоту сон", – сказал Кудинов.

Он добавил, что в выходные и праздники желательно также вставать в это же время.

По его словам, каждому человеку нужно разное количество часов для того, чтобы выспаться.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что человеческий мозг во время сна сортирует полученную за день информацию, отсеивая ненужную и систематизируя важное. Процесс обработки информации во время сна исследователи сравнивают с работой компьютера. Ночью мозг "сжимает" и архивирует все важные данные, а ненужные – подвергаются еще большему сжатию. Этот процесс называется "скейлинг с уменьшением".

Эксперты-сомнологи объяснили, почему сны у людей повторяются. Все, что вы исключаете из своей сознательной жизни, находит выход во снах. Например, если заглушать какие-то травмы или переживания, все это в той или иной форме может беспокоить ночью. И чаще всего такие переживания и нерешенные вопросы приходят в повторяющихся снах.