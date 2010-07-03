Зов вечности: что снится перед смертью

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Ученые из Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало установили, что незадолго до смерти люди начинают видеть одни и те же сны, сообщает портал "Дни.ру".

Исследование велось в течение десяти лет. О странных снах сообщали те, кто перенес клиническую смерть. Чаще всего пациенты рассказывали о встречах с давно умершими родственниками, а также о темном тоннеле, который заканчивается ярким светом.

Подобные видения начинают активно преследовать людей еще за три недели до смерти. Пациенты рассказывали, что часто во снах пакуют чемоданы или покупают билеты, либо едут в поезде или летят в самолете. Исследователи также отмечают, что такие сны начинают приходить примерно за 10 недель до смерти, потом их частота увеличивается.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что человеческий мозг во время сна сортирует полученную за день информацию, отсеивая ненужную и систематизируя важное. Процесс обработки информации во время сна исследователи сравнивают с работой компьютера. Ночью мозг "сжимает" и архивирует все важные данные, а ненужные – подвергаются еще большему сжатию. Этот процесс называется "скейлинг с уменьшением".

Эксперты-сомнологи объяснили, почему сны у людей повторяются. Все, что вы исключаете из своей сознательной жизни, находит выход во снах. Например, если заглушать какие-то травмы или переживания, все это в той или иной форме может беспокоить ночью. И чаще всего такие переживания и нерешенные вопросы приходят в повторяющихся снах.