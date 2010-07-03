Ученые научились предсказывать взлеты и падения в карьере актеров

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Ученые из Великобритании разработали алгоритм, который с 85-процентной точностью может предсказать взлеты и падения в карьере актеров. Об этом сообщает "Мир 24".

Как считают специалисты, пику карьеры актера, как правило, предшествует постоянный рост объема работы. "Если бы я давал совет, основанный на моих выводах, я бы сказал: просто делайте больше работы, и вы получите больше работы", – отметил исследователь Оливер Уильямс. Он пояснил, что актерская карьера строится по принципу "богатые становятся богаче": новые роли ведут ко все новым предложениям от работодателей.

Алгоритм британских ученых, по их утверждению, также с высокой степенью точности показывает, остался ли самый продуктивный год в карьере актера в прошлом, или же карьерный взлет еще впереди. Чтобы построить такую модель, исследователи проанализировали анкеты актеров с 1888 по 2016 год из Международной базы данных фильмов (IMDb).

Ученые пришли к выводу, что далеко не все актеры могут похвастаться долгой или активной карьерой. У актрис это получалось лучше, отметили эксперты.

По словам авторов исследования, актерская карьера обычно проходят через две фазы – с кластерами активности и кластерами карьерных засух. При этом, как подчеркнул Оливер Уильямс, в большинстве случаев мужчины лучше, чем женщины, преодолевают депрессивные периоды.