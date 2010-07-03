Эксперты объяснили недовольство людей своей внешностью

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Хотя природа создала каждого человека уникальным, люди зачастую пытаются изменить свою внешность. Эксперты рассказали о феномене постоянного недовольства собой и посоветовали, как от него избавиться, пишут "Дни.ру".

Как пояснила клинический психолог Люция Сулейманова, дисморфофобия, или синдром Квазимодо – серьезное расстройство психики, которое возникает из-за хронического недовольства собственной внешностью. "По статистике 14% людей на планете страдает этим заболеваниям. Такие люди большую часть своих денег тратят на улучшение внешности и на устранение мнимых недостатков", − подчеркнула эксперт. В качестве ярких примеров она назвала Майкла Джексона и Леди Гагу, которые и сами признавались, что страдают синдромом Квазимодо.

По словам специалиста, в зоне риска развития этого расстройства чаще всего оказываются подростки и женщины, которые переживают возрастной кризис. "Не будем забывать, что всегда масло в огонь добавляет социум, который навязывает критерии красоты. Причем это общемировая проблема", – напомнила Сулейманова.

Психолог подчеркнула, что синдром Квазимодо – обратимое состояние, важно лишь помочь человеку изменить отношение к себе и развить адекватную, не заниженную самооценку.

По словам пластического хирурга Андрея Ворошкевича, синдрому Квазимодо в большей степени подвержены женщины, хотя он встречается и среди мужчин. Дамы в возрасте, как правило, недовольны возрастными изменениями, а молодые девушки имеют претензии к носу. Порой пациентки приносят на прием снимки голливудских актрис и просят сделать им нос как на картинке, отметил он. "Нужно уметь отказывать пациенту, стараться ему аккуратно в мягкой форме объяснить, что ему ничего делать не нужно", – считает врач.

Инструктор по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова в свою очередь посоветовала переключить внимание с радикальных хирургических мер на самосовершенствование. По ее мнению, когда человек начинает заниматься собой, меняются его питание, мировоззрение и тело. Работа над собой способствует большей уверенности, подчеркнула эксперт.