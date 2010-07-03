Названы самые безумные просьбы к пластическому хирургу

Чтобы стать более привлекательными, пациенты пластических хирургов готовы на многое. О самых безумных просьбах рассказала доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова, сообщают "Дни.ру".
"Самый, пожалуй, курьезный случай в моей практике – когда я четыре раза восстанавливала одной и той же пациентке девственную плеву", − вспоминает врач. По ее словам, на четвертый раз она предупредила пациентку, что больше такую операцию провести будет невозможно, так как плеву "уже не из чего будет собирать".
В другой раз, отметила Константинова, на прием к ней пришла молодая и красивая девушка, просьба которой повергла хирурга в шок. "Хотела она ни много ни мало − отрезать клитор! При беседе выяснилось, что девушка в браке с состоятельным мужчиной гораздо старше себя, который боится, что она ему изменит", − рассказала врач, которая тогда ответила пациентке, что ничем не сможет ей помочь.
Еще одним случаем, потрясшим Ирину Константинову, стал визит девушки с грудью третьего размера, попросившей полностью удалить ей молочную железу. "Это типичная операция, когда люди меняют пол, но девушка этого делать не планировала", – отметила хирург.
Константинова также подчеркнула, что настоящие профессионалы никогда не согласятся делать операции, которые могут повредить здоровью и жизни пациента.
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