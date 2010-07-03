Крупную клинику пластической хирургии закрыли в Москве

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В столице по требованию Росздравнадзора на 90 суток закрыли клинику пластической хирургии и косметологии "ДокторПластик". Причина – учреждение наняло на работу специалиста из Европы без разрешения на практику в РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Выявлена информация, что ведущим хирургом клиники является иностранный гражданин доктор Ульф Самуэльссон. При этом сведения о наличии у него сертификата врача-специалиста для работы на территории РФ, а также информация об окончании им профильного учебного заведения на территории Российской Федерации представлены не были", – указали в Росздравнадзоре.

При проверке оказалось, что хирург не владел русским языком, а с пациентами разговаривал через переводчика. Еще одно нарушение – в клинике работали врачи, не имеющие нужного уровня образования.

Ранее сообщалось, что Минздрав ввел новый порядок оказания помощи в пластических клиниках после ряда неудачных операций. Ведомство решило, что в клиниках должны быть отделения реанимации, томографы и МРТ.

Кроме того, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в министерство здравоохранения обращение с предложением обязать клиентов пластических хирургов проходить психиатрическое освидетельствование перед операцией.

