Пациентов пластических клиник предложили проверять у психиатра

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в министерство здравоохранения обращение с предложением обязать клиентов пластических хирургов проходить психиатрическое освидетельствование перед операцией. Об этом сообщает сайт News.ru, который ознакомился с текстом документа.

Депутат считает, что женщинам, одержимым идеей "перекроить" себя, требуется психиатрическое лечение. Согласно тексту документа, пациентка перед операцией должна будет предоставить справку об отсутствии психологических и психических проблем.

По словам Петрова, аналогичные меры применялись в советское время. "В СССР человеку, желающему лечь под нож пластического хирурга, необходимо было пройти обследование у психиатра и получить справку об отсутствии у него психологических и психических проблем, связанных с необъективным неприятием собственной внешности – дисморфофобией", – отметил депутат.

В середине декабря жительница Москвы Каролина Саркисян чуть не погибла под ножом хирурга, когда делала в частной клинике операцию по исправлению формы носа. 25-летняя девушка попала в реанимацию с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком. В интервью телеканалу Москва 24 она рассказала, что после случившегося частично потеряла память.