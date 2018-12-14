Клиентка клиники пластической хирургии чуть не погибла во время операции

14 декабря 2018, 12:44
Девушка, которая едва не погибла из-за ринопластики, дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Каролина Саркисян рассказала, что произошло в частной клинике и как она чувствует себя после случившегося.
Желание исправить форму носа довело 25-летнюю москвичку до реанимации с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком. Вернуться к жизни ей помогли в Первой Градской больнице. А вот хирурга и главного врача клиники, где произошло ЧП, арестовали.
После случившегося девушка частично потеряла память. "Помню, как я ехала туда, как на час опоздала из-за пробок, как я расплачивалась, подписывала договор и как анестезиолог спрашивал самочувствие. И меня начали переодевать. Больше я ничего не помню", – рассказывает потерпевшая.
Перед тем, как оказаться в реанимации, девушка провела в клинике два дня. Первую ночь она не спала и ей дали лекарственный препарат. После нескольких таблеток она начала бредить. "Так психически ненормальные люди себя ведут. Мама очень боялась меня в тот момент, так как я бредила нереально", – пояснила Каролина.
Поставленные позже капельницы лишь ухудшили состояние. Пострадавшая уверена, что ей не пытались помочь. Сотрудники просто продлевали ее пребывание в палате за семь тысяч рублей в сутки. Рассказ том, что было после такой терапии, продолжила мама Каролины. "Утром явился анестезиолог, я ему пожаловалась на таблетки. Он сказал, что сам назначил", – поделилась Марина Саркисян.
После ночи в клинике женщине пришлось оставить дочь, чтобы поехать на конференцию. Затем она звонила администраторам и сотрудникам центра, чтобы узнать о состоянии своего ребенка. В итоге, когда ей наконец дали внятный ответ, Каролина уже лежала в реанимации.
Мама девушки считает, что провалы в памяти у ее дочери лучше, чем если бы она помнила, что с ней случилось. Сама клиентка клиники считает, что виной всему препараты, которые ей ввели через капельницу. При этом она не знает, что это за лекарство.
Ранее во время корректирующей операции в клинике на юге столице девушке пробили основание черепа. В результате травмы у пострадавшей открылось сильное кровотечение. Пациентку госпитализировали. В связи с этим завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
В конце октября произошел другой инцидент в клинике пластической хирургии. У девушки лопнул грудной имплант, что привело к осложнениям. Потерпевшая уверена, что врачи использовали силикон низкого качества.
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