Названы причины для отказа работнику в отпуске

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Бывают случаи, когда работодатель имеет полное право не отпустить работника в заслуженный отпуск. Об этом рассказала "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отказ работник может получить, если предоставление отпуска может помешать работе предприятия. В этом случае работодатель может перенести отдых на следующий рабочий год. Сделать это можно только с согласия подчиненного.

Работодатель также может отозвать работника из отпуска. В этом случае сгоревшая часть отдыха должна быть предоставлена позже в удобное для подчиненного время.

В ведомстве также напомнили, что не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено законом Российской Федерации.

Ранее в Роструде рассказали, как платить работающим за отпускников.

Также Роструд дал рекомендации, как правильной уйти в отпуск. В ведомстве напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Исключение –работники образовательных учреждений: у них это 56 календарных дней. А у директоров и воспитателей детский садов в распоряжении на отдых есть 42 календарных дня.