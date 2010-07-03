В Роструде рассказали, как платить работающим за отпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Роструде рассказали, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, выполняет рабочие обязанности ушедших в отпуск коллег, передает "Российская газета".
Существует несколько способов замены отпускников: совмещение, временный перевод или совместительство.
Совмещение – это когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Временный перевод – когда работник выполняет только обязанности отпускника. Совместительство – когда работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время. Еще один вариант – принять на место отдыхающего временного сотрудника.
В Роструде отмечают, что работать по совместительству можно регулярно в свободное от основной работы время, но на основании отдельно заключаемого трудового договора. Работа должна длиться не больше четырех часов в день либо целый день, если работник свободен от выполнения своих основных обязанностей.
В любом случае продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплачиваться такая работа должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Совмещение возможно в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Такая работа также должна оплачиваться, а сумма может зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени. Она должна быть прописана в дополнительном соглашении.
Совмещение профессий допускается с письменного согласия работника. Работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении.
Ранее сообщалось, что больше половины россиян собираются заниматься рабочими делами во время отпуска. По результатам опроса аналитиков портала Работа.ру, 56% россиян заявило, что во время своего отпуска будут заниматься рабочими делами, из них 17% будут периодически проверять почту и общаться с коллегами, а для 16% респондентов отпуск будет формальным.
Еще 15% россиян заявили, что вынуждены подключаться к работе во время отдыха. Желание держать все на контроле и не выпадать из рабочего графика выявило 5% респондентов. 3% россиян выразили желание в отпуске доделать начатые рабочие дела. При этом 44% опрошенных готовы полностью посвятить себя отпуску.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.