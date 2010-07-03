В Роструде рассказали, как платить работающим за отпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Роструде рассказали, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, выполняет рабочие обязанности ушедших в отпуск коллег, передает "Российская газета".

Существует несколько способов замены отпускников: совмещение, временный перевод или совместительство.

Совмещение – это когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Временный перевод – когда работник выполняет только обязанности отпускника. Совместительство – когда работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время. Еще один вариант – принять на место отдыхающего временного сотрудника.

В Роструде отмечают, что работать по совместительству можно регулярно в свободное от основной работы время, но на основании отдельно заключаемого трудового договора. Работа должна длиться не больше четырех часов в день либо целый день, если работник свободен от выполнения своих основных обязанностей.

В любом случае продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплачиваться такая работа должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Совмещение возможно в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Такая работа также должна оплачиваться, а сумма может зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени. Она должна быть прописана в дополнительном соглашении.

Совмещение профессий допускается с письменного согласия работника. Работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян собираются заниматься рабочими делами во время отпуска. По результатам опроса аналитиков портала Работа.ру, 56% россиян заявило, что во время своего отпуска будут заниматься рабочими делами, из них 17% будут периодически проверять почту и общаться с коллегами, а для 16% респондентов отпуск будет формальным.

Еще 15% россиян заявили, что вынуждены подключаться к работе во время отдыха. Желание держать все на контроле и не выпадать из рабочего графика выявило 5% респондентов. 3% россиян выразили желание в отпуске доделать начатые рабочие дела. При этом 44% опрошенных готовы полностью посвятить себя отпуску.