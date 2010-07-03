Почти половина россиян еще не задумывалась о праздновании Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти половина жителей России еще не задумывалась о месте встречи Нового года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий OneTwoTrip.

Согласно проведенному опросу, почти у половины (47,5%) россиян к данному моменту нет никакого представления о том, как они будут отмечать Новый год. Еще 14,6% опрошенных уверенны, что этой зимой никуда не поедут. 11,8% россиян проведут праздник дома, а 2,6% отметят Новый год на даче или в загородном доме с друзьями.

При этом 23,5% опрошенных заявили, что хотели бы отправиться в путешествие. Чуть больше 16% россиян проведут праздник за границей, а 7,2% горожан останутся на праздники в России.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.

Новогодние праздники в России будут длиться с 1 по 8 января 2020 года.

