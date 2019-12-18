Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:53

Будущее колесо обозрения на ВДНХ не помешает местным жителям – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения, которое в будущем появится на ВДНХ, не доставит неудобств тем, кто живет неподалеку, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании столичного парламента.

"Мы сделаем так, чтобы ни освещение этого колеса, ни музыка не мешали жителям. Тем не менее, конечно, непростой такой проект, и я поручу ВДНХ, чтобы они подумали, поработали с жителями", – сказал мэр.

В октябре стало известно, что на территории ВДНХ появится колесо обозрения высотой 136 метров. Предполагается, что аттракцион установят левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена". На колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте. В стилобате планируется создание большого зимнего сада под куполом.

Аттракцион будет с 30 закрытыми кабинами, каждая вместимостью 20 человек, в том числе три повышенной комфортности. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду. Единовременно колесо сможет вмещать 600 человек, полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут, за час аттракцион сможет посетить 1620 человек.

Крупнейшее в Европе колесо обозрения появится на ВДНХ

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика