Будущее колесо обозрения на ВДНХ не помешает местным жителям – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения, которое в будущем появится на ВДНХ, не доставит неудобств тем, кто живет неподалеку, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании столичного парламента.

"Мы сделаем так, чтобы ни освещение этого колеса, ни музыка не мешали жителям. Тем не менее, конечно, непростой такой проект, и я поручу ВДНХ, чтобы они подумали, поработали с жителями", – сказал мэр.

В октябре стало известно, что на территории ВДНХ появится колесо обозрения высотой 136 метров. Предполагается, что аттракцион установят левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена". На колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте. В стилобате планируется создание большого зимнего сада под куполом.

Аттракцион будет с 30 закрытыми кабинами, каждая вместимостью 20 человек, в том числе три повышенной комфортности. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду. Единовременно колесо сможет вмещать 600 человек, полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут, за час аттракцион сможет посетить 1620 человек.

