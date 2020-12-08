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Общество

13:59

Межнациональный вечер "Москва в ритмах народов мира" пройдет в онлайн-формате

досуг общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Межнациональный вечер "Москва в ритмах народов мира" в этом году впервые пойдет в онлайн-формате. Трансляция состоится на YouTube-канале 9 декабря в 19:00.

Зрители проекта познакомятся с музыкальным творчеством различных коллективов, увидят яркие вокальные номера и зажигательные танцы. Свое мастерство продемонстрируют артисты из Армении, Дагестана, Африки, Бурятии, Грузии.

На сцене выступят именитые группы в жанре world music: "Намгар", Kimbata, "Дети Picasso", "Оймэ", Exilados, Алена Минулина и Анна Гофман. Также в рамках проекта состоится награждение победителей Молодежной интеллектуальной лиги.

Ранее стало известно, что столичные библиотеки проведут онлайн-встречи с современными российскими писателями с 8 по 23 декабря. Участниками трансляций станут поэты, прозаики, детские авторы, сценаристы и журналисты, среди которых Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова.

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